Адвокат ответила, как Блиновская встретит Новый год
Блогер Елена Блиновская встретит Новый год вместе с другими осуждёнными. Об этом рассказала её адвокат Наталия Сальникова.
По словам защитницы в беседе с RT, карантин для Блиновской уже завершён, и её перевели в отряд.
Адвокат отметила, что условия содержания сейчас строже, чем в СИЗО: действуют общие правила режима, передачи — наравне с остальными, а свидания предусматриваются по графику раз в два месяца.
Из способов связи, добавила юрист, остаются в основном письма.
Как следует из сообщений УФСИН по Владимирской области, в ИК-1 в посёлке Головино, где находится Блиновская, в первые дни января обычно проходят праздничные мероприятия — концерты, подготовленные самими заключёнными, и конкурс чтецов.
Читайте также: