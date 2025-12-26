Достижения.рф

Адвокат ответила, как Блиновская встретит Новый год

Сальникова: Блиновская встретит Новый год с другими осужденными
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогер Елена Блиновская встретит Новый год вместе с другими осуждёнными. Об этом рассказала её адвокат Наталия Сальникова.



По словам защитницы в беседе с RT, карантин для Блиновской уже завершён, и её перевели в отряд.

Адвокат отметила, что условия содержания сейчас строже, чем в СИЗО: действуют общие правила режима, передачи — наравне с остальными, а свидания предусматриваются по графику раз в два месяца.

Из способов связи, добавила юрист, остаются в основном письма.

Как следует из сообщений УФСИН по Владимирской области, в ИК-1 в посёлке Головино, где находится Блиновская, в первые дни января обычно проходят праздничные мероприятия — концерты, подготовленные самими заключёнными, и конкурс чтецов.

Никита Кротов

