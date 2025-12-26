Экс-жена Диброва раскрыла подробности развода
Полина Диброва рассказала, что при разводе забрала кофемашину
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась подробностями их развода. О них стало известно из ее интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.
Диброва заявила, что оставила дом бывшему мужу, а сама переехала в съемное жилье. При этом она забрала с собой все личные вещи, в их числе — кофемашина.
«Дом — это все, что у него есть после меня и детей. Он всю жизнь работал на телевидении, очень много работал. Я понимала, что если я сейчас еще начну делить с Димой имущество, то это будет прямо для него катастрофично», — пояснила Полина.На вопрос Собчак о том, платит ли Дмитрий алименты, модель ответила положительно. Недавно она призналась, когда на самом деле начала встречаться с бизнесменом Романом Товстиком.