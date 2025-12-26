Экс-жена Диброва раскрыла подробности развода

26 декабря 2025, 19:45

Полина Диброва рассказала, что при разводе забрала кофемашину

Дмитрий и Полина Дибровы (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась подробностями их развода. О них стало известно из ее интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.





Диброва заявила, что оставила дом бывшему мужу, а сама переехала в съемное жилье. При этом она забрала с собой все личные вещи, в их числе — кофемашина.

«Дом — это все, что у него есть после меня и детей. Он всю жизнь работал на телевидении, очень много работал. Я понимала, что если я сейчас еще начну делить с Димой имущество, то это будет прямо для него катастрофично», — пояснила Полина.