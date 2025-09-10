Адвокат Жорин: выход Елены Блиновской по УДО — чувствительный момент
Блогер Елена Блиновская может выйти на свободу до конца этого года. О перспективах королевы марафонов на УДО рассказал адвокат Сергей Жорин.
Правозащитник сообщил URA.RU, вопрос условно-досрочного освобождения — это чувствительный момент. Как правило, чем больше внимания общества к нему, тем меньше шанс получить УДО. В связи с этим оценивать перспективы Блиновской адвокат не стал.
«Что касается УДО Блиновской, для любого осужденного это очень чувствительный момент. Практика показывает, что чем больше внимания к вероятности УДО, тем меньше вероятность этого самого УДО», — сказал Жорин.