Стало известно, сколько заработали исполнительницы хита «Сигма-бой»

24 июня 2025, 08:23

Продюсер Янковская рассказала, сколько заработали певицы на хите «Сигма-бой»

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Продюсер Алина Янковская, мама одной из исполнительниц трека «Сигма-бой», в беседе с «КП-Петербург» на полях ПМЭФ-2025 рассказала, сколько заработали юные певицы на этом хите.





По ее словам, девочки пока не получили дохода от песни.





«Мы пока не заработали ничего. Нам лейбл ещё ничего не выплатил. Ждём. Но зато мы имеем огромное влияние. Благодаря этому мы здесь на форуме. А монетизация для нас — вторичный вопрос», — пояснила Алина Янковская.

«В школе каждый день приставали. Я была в кабинете биологии, дверь буквально выломали и начали орать: "Сигма-бой!"», — поделилась Мария Янковская.