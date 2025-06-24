«Самое главное, что он жив»: Стас Пьеха рассказал об отношениях с отцом, с которым не виделся много лет
Стас Пьеха рассказал об отношениях с отцом, с которым не виделся много лет
Стас Пьеха уже много лет не общается с отцом. Год назад певец пытался узнать о состоянии родителя, так как тот пропал. Как оказалось, мужчина оказался в больнице.
Как пишет Starhit, никто даже не знал местоположение отца Стаса. Многочисленные проблемы со здоровьем стали причиной госпитолизации в больницу. Во время шоу «Подкаст Абрамова» Пьеха заявил, ему хватает знания о том, что родитель жив.
«Последняя встреча была много лет назад. Единственное, почему я успокоился: его сестра, которая живет в Америке, приехала в Вильнюс и нашла его живым в больнице. У него был какой-то приступ, его увезли, там диабет, он продал квартиру… В общем, я не знаю всех подробностей, но самое главное, что он жив. Сестра говорит, что ему спасли ноги, потому что там было что-то серьезное», — рассказал певец.
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В последний раз Стас виделся с отцом в эфире федерального канала около 10 лет назад. При этом откровенного общения у родственников так и не состоялось. Все закончилось лишь шутками. Как оказалось, отец Пьехи даже присутствовал на одном из концертов артиста в Литве.
Стас не считает мужчину родственником, так как тот проводил с ним мало времени и даже ничего с ним не праздновал. По словам Пьехи, их связывает лишь биологическая связь.