«Самое главное, что он жив»: Стас Пьеха рассказал об отношениях с отцом, с которым не виделся много лет

24 июня 2025, 01:00

Стас Пьеха рассказал об отношениях с отцом, с которым не виделся много лет

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стас Пьеха уже много лет не общается с отцом. Год назад певец пытался узнать о состоянии родителя, так как тот пропал. Как оказалось, мужчина оказался в больнице.





Как пишет Starhit, никто даже не знал местоположение отца Стаса. Многочисленные проблемы со здоровьем стали причиной госпитолизации в больницу. Во время шоу «Подкаст Абрамова» Пьеха заявил, ему хватает знания о том, что родитель жив.





«Последняя встреча была много лет назад. Единственное, почему я успокоился: его сестра, которая живет в Америке, приехала в Вильнюс и нашла его живым в больнице. У него был какой-то приступ, его увезли, там диабет, он продал квартиру… В общем, я не знаю всех подробностей, но самое главное, что он жив. Сестра говорит, что ему спасли ноги, потому что там было что-то серьезное», — рассказал певец.