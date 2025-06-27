Адвокат Прилучного: Агата Муцениеце все еще не общается с сыном Тимофеем
Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с URA.RU.
По ее словам, последний раз актриса выходила на контакт с Тимофеем около месяца назад.
«Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — заявила Даниелова.
Адвокат подчеркнула, что звездный наследник тоже не хочет идти на контакт с матерью.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный возбуждает уголовное дело против Агаты Муцениеце за клевету. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ