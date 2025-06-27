Адвокат Прилучного: Агата Муцениеце все еще не общается с сыном Тимофеем

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с URA.RU.



По ее словам, последний раз актриса выходила на контакт с Тимофеем около месяца назад.

«Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — заявила Даниелова.

Адвокат подчеркнула, что звездный наследник тоже не хочет идти на контакт с матерью.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный возбуждает уголовное дело против Агаты Муцениеце за клевету. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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