Адвокат Прилучного: Агата Муцениеце все еще не общается с сыном Тимофеем

27 июня 2025, 16:06

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, не общается с их общим сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова в беседе с URA.RU.





По ее словам, последний раз актриса выходила на контакт с Тимофеем около месяца назад.





«Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — заявила Даниелова.