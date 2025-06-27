Пугачева назвала автора своих хитов трусом и предателем

27 июня 2025, 15:33

Поэт Резник заявил, что певица Алла Пугачева назвала его трусом и предателем

Илья Резник (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Поэт-песенник и автор хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник заявил, что артистка назвала его предателем, пишет MK.RU.





Резник рассказал, что его общение с уехавшей из РФ Пугачевой прекратилось около года назад после неприятного случая. Поэт поздравил исполнительницу с днем рождения в социальных сетях, после чего ему пришлось объясняться, «как мальчику».





«На следующий день она прислала мне сообщение, что я трус и предатель», — пояснил Резник.