Пугачева назвала автора своих хитов трусом и предателем
Поэт Резник заявил, что певица Алла Пугачева назвала его трусом и предателем
Поэт-песенник и автор хитов эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник заявил, что артистка назвала его предателем, пишет MK.RU.
Резник рассказал, что его общение с уехавшей из РФ Пугачевой прекратилось около года назад после неприятного случая. Поэт поздравил исполнительницу с днем рождения в социальных сетях, после чего ему пришлось объясняться, «как мальчику».
«На следующий день она прислала мне сообщение, что я трус и предатель», — пояснил Резник.
По его словам, жена не показывала ему сообщение от артистки больше года. Примечательно, что Пугачева также посоветовала автору ее хитов «доживать свою лицемерную жизнь».
Ранее стало известно, что Пугачева нарвалась на критику из-за отдыха в Риме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».