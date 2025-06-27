Алла Пугачева передумала продавать поместье в Солнечногорске за 225 млн рублей

27 июня 2025, 15:10

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева передумала продавать поместье в подмосковном Солнечногорске за 225 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.