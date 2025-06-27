Алла Пугачева передумала продавать поместье в Солнечногорске за 225 млн рублей
Певица Алла Пугачева передумала продавать поместье в подмосковном Солнечногорске за 225 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Такое решение семья певицы приняла пару месяцев назад. Известно, что владельцев утомило, что сделки все время срывались, хотя цена постепенно снижалась на 5–10 млн рублей (последняя составляла 120 млн). Еще не нравилось, что люди приезжали посмотреть на поместье Пугачевой и ругали ремонт. Сейчас семья звезды решила сдавать недвижимость за 700 тысяч рублей в месяц и будет требовать залог такого же размера.
За эти средства арендатор получит: дом на 760 квадратных метров с камином, баром, бильярдом и лифтом, собственную береговую линию с пирсом, спортивную и детскую площадки, личный кинотеатр, а еще релакс-зону с бассейном и хаммамом.
Ранее писатель и политик Захар Прилепин предположил, что исполнительница Алла Пугачева могла беспрепятственно вернуться в РФ на постоянной основе.
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