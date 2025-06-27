Стал известен пол третьего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

У Регины Тодоренко родится третий сын
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка в прямом эфире RuTV.



Телеведущая рассказала, что у нее родится сын. По словам знаменитости, ее супруг, Влад Топалов очень счастлив.

Надеюсь на четвертого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички. Но я счастлива, у меня такой подряд», — со слезами поделилась Тодоренко.

Ранее Регина устроила опрос на своей странице в соцсети, предлагая поклонникам отгадать пол ребенка. Большинство склонялось к девочке. Некоторые предсказывали мальчика.

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Екатерина Коршунова

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