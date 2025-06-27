Стал известен пол третьего ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова
У Регины Тодоренко родится третий сын
Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка в прямом эфире RuTV.
Телеведущая рассказала, что у нее родится сын. По словам знаменитости, ее супруг, Влад Топалов очень счастлив.
Надеюсь на четвертого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички. Но я счастлива, у меня такой подряд», — со слезами поделилась Тодоренко.
Ранее Регина устроила опрос на своей странице в соцсети, предлагая поклонникам отгадать пол ребенка. Большинство склонялось к девочке. Некоторые предсказывали мальчика.