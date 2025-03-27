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Адвокат Прилучного раскритиковала Агату Муцениеце за отсутствие общения с сыном

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/agatamuceniece2022)

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/agatamuceniece2022)

Адвокат актера Павла Прилучного сделала громкое заявление о его бывшей супруге Агате Муцениеце, утверждая, что она не проявляет должного внимания к своему сыну Тимофею. Об этом пишет Telegram-канал «За кулисами 18+».
По словам адвоката, Агата не отвечает на сообщения и не звонит мальчику, что негативно сказывается на их отношениях.

«Сначала у Тимофея действительно была обида на маму из-за того, что она позволила ему переехать к отцу, а затем стала отказываться от общения. Однако позже он предпринимал попытки наладить контакт: писал поздравления и звонил. С 18 октября 2023 года, когда была назначена экспертиза, и до 26 марта 2024 года она ни разу не написала и не позвонила своему сыну», — заявила адвокат.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала, где играли влюбленную пару. Их отношения стали реальными, и в июле 2011 года они тайно поженились, пригласив только близких. У пары родился сын Тимофей в 2013 году, а в 2016 году — дочь Мия. Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в июне 2020 года после девяти лет совместной жизни.

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#адвокат
#развод
#отношения
#сын
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
Певица Валерия оценила новые кадры беременной невестки из видео в блоге Лианы
27 марта 2025, 05:21

Лиана Шульгина (Фото: кадр видео Instagram* @lianashulginaa)

Лиана Шульгина, беременная невестка певицы Валерии, показала себя в новой фотосессии «с малышом на подходе». Звездная свекровь оценила в соцсетях изящный и теплый образ будущей мамы.
Младший сын Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана готовятся к рождению второго ребенка — мальчика, который станет братиком для их дочки Селин.

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Лиана всю беременность делилась смелыми фото, а теперь выложила короткое видео, где ее сняла Дарья Булавина. Шульгина предстала в трогательном платье-плиссе светлых тонов. Пышные локоны придали образу некую «свободу», впечатление дополнила пара порхающих рядом голубей.

На кадрах Лиана нежно гладит свой живот, медленно переводя взгляд в камеру, пока птицы летают рядом. Затем одна из них аккуратно садится ей на голову и изящно замирает.

Лиана Шульгина (Фото: кадр видео Instagram* @lianashulginaa)

«Когда внутри растет вселенная, даже птицы чувствуют притяжение», — подписала Шульгина.
Валерия, глядя на невестку, растрогалась и назвала материнство самым прекрасным, что может быть в жизни женщины.

«Ангельская красота», — добавила она.
Поп-звезда и сама мама троих детей. Она обожает свою внучку Селин и с трепетом ждёт внука, который, к тому же, может родиться точно в её день рождения — 17 апреля.

Несмотря на недавний скандал с розыгрышем, где Лиану грубо обвинили в обмане, она продолжает общаться с подписчиками и делиться своим счастьем.

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#сын
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«Не стыдно, она там красивая»: ​Павел Деревянко отреагировал на слив ​секс-видео ​и пояснил, пойдет ли в полицию
Павел Деревянко ответил на слив интимной записи и пояснил, пойдет ли в полицию
27 марта 2025, 03:59

Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко рассказал о краже интимного видео его невесты Зои Фуць в деталях, передает телеканал «360.ru». Актер поделился своей реакцией на произошедшее и ответил на вопрос, пойдёт ли в полицию после такого скандала.
Мошенники накануне взломали аккаунт Деревянко и начали рассылать его друзьям просьбы о деньгах.

«Негодяи от моего имени писали по тем номерам, которые там нашли. С помощью искусственного интеллекта смоделировали голос, похожий на мой, и отправляли голосовые сообщения», — говорил Павел, подтверждая информацию об использовании аферистами ИИ.
Среди обманутых оказался даже бывший водитель актёра. Хакеры также добрались до личных файлов актера, украв интимное видео с Зоей.

Паре пришлось столкнуться с шантажом — преступники требовали выкуп, однако «ожидаемой» реакции не последовало. Напротив, невеста Деревянко записала ролик и предупредила других о взломе аккаунта.

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: кадр видео Instagram* @zoi.futs)

Деревянко признался, что он совсем не смущается слитого видео и не видит в факте его существования ничего странного. В конце концов, это — личное между любящими друг друга людьми. И ничего слишком «постыдного» на записи нет.

«Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — отметил актер.
В полицию он обращаться не собирается — считает, что найти хакеров всё равно не удастся. Что случилось, того уже не изменишь.

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«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг

*Запрещенная в России экстремистская организация
#мошенники
#актёр
#преступники
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#звёзды
#хакеры
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«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг
Гостья «Больших девочек» рассказала о борьбе с анорексией на протяжении 11 лет
27 марта 2025, 03:04

Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

На шоу «Большие девочки» пригласили девушек с анорексией, чтобы показать участницам, как схожие причины могут приводить к разным нездоровым привычкам в еде. Излишний вес, недоедание — все это плохо, когда начинает вредить здоровью.
Новые выпуски «Больших девочек» выходят на канале «Пятница» в 19:00. На шоу участницы борются за здоровье, стремясь потерять лишний вес, который портит им жизнь, и учатся находить баланс. Программа подчеркивает, что причиной нестандартного веса часто являются те или иные психологические проблемы и трудности в семье.

На этот раз одной из приглашенных в студию стала 30-летняя Валерия. При росте 168 сантиметров у нее был период, когда она весила всего 29 килограммов. Ее тело страдает от последствий анорексии уже 11 лет: сердце болит, вечный холод не отпускает.


Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

«11 лет продолжается моя болезнь анорексия. (…) У меня начались проблемы со здоровьем. Посыпались зубы, начали отваливаться ногти. (...) Меня это пугает, но почему-то не останавливает», — поделилась она.
Для Валерии все началось с депрессии после смерти отца, который лишил себя жизни, когда ей было 11 — она винила себя и стала заглушать боль, ограничивая еду.

«Семья у меня неполная. (...) Я долгое время винила себя, что не уберегла, не позвонила вовремя, что могла не дать ему совершить этот поступок», — призналась она на шоу.
С возрастом Валерия поняла, что, если ничего не изменить, то до старости она не доживет.

Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

Участница проекта Анастасия Петрова нашла в словах Валерии отголоски своей жизни. Она росла в детском доме, боялась одиночества и уходила в компьютерные игры, заедая тоску чипсами. Близости с семьей и окружающими у нее тоже не было. Но, если Валерия осознанно «морила себя голодом», чтобы как-то «искупить» вину за прошлое, то Настя делала все, чтобы отвлечься от беспокойств.

Обе девушки, несмотря на разный путь, столкнулись с внутренними ранами, которые привели к проблемам со здоровьем. Принятие своей проблемы — это первый и самый важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему. Затем все будет зависеть лишь от личного упорства и силы воли, хотя поддержка близких сильно поможет.

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«Я воспользовалась мальчишкой»: звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что заплатила Мондезиру за зачатие
Юлия Ефременкова призналась, что воспользовалась Мондезиром для рождения детей
26 марта 2025, 21:41

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (фото: Instagram* @efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова заявила, что использовала футболиста, а родила детей исключительно для себя.
История Юлии и Мондезира Свет-Амура началась романтично. Когда звезда «Дома-2» объявила возлюбленному о беременности, он был очень счастлив. В сентябре 2022 года Ефременкова стала матерью мальчиков-близнецов. Спустя несколько месяцев после рождения Кристиана и Даниэля пара со скандалом рассталась.

В настоящее время дети с мамой живут в Краснодаре. Юлия неоднократно публично упрекала бывшего в том, что он не оказывает финансовую помощь сыновьям. Недавно мужчина всё-таки навестил мальчиков, но после этого между бывшими вновь обострился конфликт.

«Последний год я отправлял своим детям вещи и подарки, но, собственно, в последний раз, а это было совсем недавно, мать моих детей их не взяла, хотя подарки были не для неё, а моим детям. А потом эта женщина вам вещает о том, что отец никак не участвует в жизни детей», – заявил Мондезир.
В ответ Юлия заявила, что у Свет-Амура случилось весеннее обострение, а после призналась, что просто использовала мужчину.

«Я рожала для себя, можно сказать, заплатила ему за биоматериал. Я была в том возрасте, когда пора было рожать, вот и воспользовалась взрослая тётка бедным мальчишкой», – отметила Ефременкова.
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*запрещён в РФ
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Волочкова высказалась о бедной семье жениха дочери: «Бедный у Ариши муж, богатый, да пофигу, если любит»
Волочкова заявила, что ей не важен заработок жениха дочери и его семьи
26 марта 2025, 20:16

Анастасия Волочкова с дочерью и её женихом (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочь Анастасии Волочковой 26 апреля сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой Григоряном. Журналисты выяснили, что избранник Ариадны не богат, как и его семья.
Поговаривают, что Никита работает в церковном хоре, а подрабатывает репетиторством. А его отец, бизнес которого прогорел, вынужден работать таксистом.

Издание «СтарХит» связалось с балериной и узнало, как она относится к будущему мужу единственной дочери.

«Бедный у неё муж будет – богатый, мне пофигу. Если он любит, то Слава Богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брали в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать», – ответила Волочкова.
Танцовщица заявила, что в современном мире все помешались на деньгах, что её совершенно не устраивает. Звезда балета всегда выступала за светлые и чистые чувства, за доброе общение.

Также Волочкова напомнила, что её родители тоже женились, когда у них не было средств.

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«Ещё больше постройнела»: Волочкова заявила, что практически отказалась от еды
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#любовь
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