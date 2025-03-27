Адвокат Прилучного раскритиковала Агату Муцениеце за отсутствие общения с сыном

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/agatamuceniece2022)
Адвокат актера Павла Прилучного сделала громкое заявление о его бывшей супруге Агате Муцениеце, утверждая, что она не проявляет должного внимания к своему сыну Тимофею. Об этом пишет Telegram-канал «За кулисами 18+».
По словам адвоката, Агата не отвечает на сообщения и не звонит мальчику, что негативно сказывается на их отношениях.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала, где играли влюбленную пару. Их отношения стали реальными, и в июле 2011 года они тайно поженились, пригласив только близких. У пары родился сын Тимофей в 2013 году, а в 2016 году — дочь Мия. Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в июне 2020 года после девяти лет совместной жизни.
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«Сначала у Тимофея действительно была обида на маму из-за того, что она позволила ему переехать к отцу, а затем стала отказываться от общения. Однако позже он предпринимал попытки наладить контакт: писал поздравления и звонил. С 18 октября 2023 года, когда была назначена экспертиза, и до 26 марта 2024 года она ни разу не написала и не позвонила своему сыну», — заявила адвокат.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала, где играли влюбленную пару. Их отношения стали реальными, и в июле 2011 года они тайно поженились, пригласив только близких. У пары родился сын Тимофей в 2013 году, а в 2016 году — дочь Мия. Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в июне 2020 года после девяти лет совместной жизни.
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Дарья Осипова