Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам

Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)
Мосгорсуд удовлетворил жалобу актёра Павла Прилучного по алиментам. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова в беседе с РЕН ТВ.
Согласно решению суда, артист сможет продолжить перечислять выплаты на детей в том объёме, о котором они с Агатой Муцениеце договорились сразу после развода.
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«Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», – отметила Даниелова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова