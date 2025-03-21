Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Суд отклонил жалобу Прилучного о снижении алиментов Муцениеце на содержание детей

Суд отклонил жалобу Прилучного о снижении алиментов Муцениеце на содержание детей

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Судебные разбирательства Павла Прилучного с бывшей супругой Агатой Муцениеце за алименты всё ещё идут. Сначала артистке удалось выиграть суд, однако актёр решил обжаловать решение.
Прилучный собирался снизить сумму алиментов на двоих детей от Муцениеце, однако пока ему не удалось это сделать – столичный суд отклонил соответствующую жалобу. Вероятно, Павел попробует вновь запросить о снижении выплат, поэтому история с разбирательствами явно не закончилась.

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребёнка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», – отметил неназванный источник, слова которого приводит StarHit.
Кроме того, бывшие супруги по-прежнему борются за место проживания сына Тимофея. Согласно решению суда, мальчик должен был остаться с мамой, однако уже более полугода он, по собственному желанию, проживает с отцом и его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян.

Муцениеце не скрывает, что переживает за будущее сына. Однако она не собирается устраивать разборки, чтобы не ранить психику ребёнка. Актриса надеется, что сможет видеться с Тимофеем в любое время, но пока смирилась с происходящим.

«Агата – мама, и единственное, что её беспокоит, это здоровье сына. Все её действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее. Я, как адвокат Агаты, руководствуюсь её поручениями и соблюдаю адвокатскую тайну. Комментариев по этому делу не давала и не собираюсь этого делать», – подчеркнула представитель актрисы в суде Наталья Мелешкина.
Читайте также:

Адвокат объяснила, может ли Прилучный отменить алименты Муцениеце на содержание детей

Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
#суд
#история
#здоровье
#алименты
#адвокат
#будущее
#супруги
#актриса
#мама
#ребёнок
Общественники добились отмены концерта Паши Техника в Барнауле
Активисты «Русской общины» добились отмены выступления Паши Техника в Барнауле
21 марта 2025, 11:15

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Представители общественного движения «Русская община» добились отмены концерта рэпера Павла Ивлева, более известно как Паша Техник, в Барнауле. Об этом сообщает портал Amic.
Отмечается, что выступление исполнителя должно было состояться 5 апреля в клубе «Фараон».

По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, причиной отмены концерта могли стать деструктивные тексты Техника и его неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Напомним, что в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера виновным в пропаганде употребления наркотических средств. В решении суда было указано, что песни рэпера, находящиеся в открытом доступе, содержат строчки о приёме запрещённых веществ. В результате Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Читайте также:

Птаха объяснил зависимость рэпера Паши Техника и как его «используют рехабы»

Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»

Молча сел в машину и уехал: Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» отказался помочь маме пропавшего год назад подростка
#концерт
#активисты
#алтайский край
#певец
#рэп
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пугачёва и Галкин* попали в беду из-за интернет-мошенников – речь может идти о миллионах
Максим Галкин* предупредил фанатов о мошенниках, орудующих от его имени
21 марта 2025, 10:57

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Пока Алла Пугачёва живёт в одиночестве на Кипре, Максим Галкин* гастролирует со своим шоу по миру. В настоящее время юморист находится в Израиле, где у него запланировано несколько выступлений. Однако шоумену пришлось отвлечься от подготовки к концертам, чтобы сообщить подписчикам неприятную новость.
Галкин* рассказал, что в Сети орудуют мошенники, пишущие от его имени и от имени Пугачёвой. Аферисты просят денег у неравнодушных поклонников якобы для оказания помощи нуждающейся певице. Для достоверности они даже записали видео.

Неизвестно, сколько средств мошенники уже смогли выманить у пользователей. Однако, учитывая количество поклонников у Примадонны, речь может идти о миллионах.

Галкин* призвал не верить в такие схемы и ничего не переводить. Он подчеркнул, что его семья ни в чём не нуждается и никогда не стала бы просить денег таким способом.

Читайте также:

Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца

«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной

«У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию

*признан Минюстом РФ иноагентом
** запрещён в РФ
#семья
#мошенники
#видео
#максим галкин
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за болей в животе
21 марта 2025, 10:44

Жанна Эппле (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.
Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за самолечения у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она несколько лет принимала разные препараты, на какое-то время боли прекращались, но потом возникали снова.

Во время осмотра у Эппле обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Актриса будет проходить амбулаторное лечение, соблюдать строгую диету и дробно питаться.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает участвовать в театральных постановках, график расписан на несколько месяцев вперёд.

Читайте также:

Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники

«Психически неустойчива»: Стало известно состояние Долиной в момент продажи квартиры по указке мошенников

«Они их рабы»: Клава Кока раскритиковала богатых за хамство персоналу
#лечение
#актриса
#препараты
#театр
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»
Рэпер Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»
21 марта 2025, 10:43

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст обнародовал свой «список предателей». Соответствующий пост музыкант опубликовал в соцсети Х.
Не совсем понятно, что исполнитель вкладывает в понятие «предатель», однако он уточнил, что все указанные в списке люди когда-то причинили ему боль, за которую он не может их простить.

В список вошли практически все люди, с которыми Уэст работал и жил, в частности, его бывшие девушки, музыканты, деятели моды, известные бренды и даже собственные дети.

В список предателей вошли: его семья и дети, бывшая супруга Ким Кардашьян, рэпер Jay Z, певица Эмбер Роуз, с которой Уэст ранее встречался, компании Adidas и Balenciaga, исполнитель Трэвис Скотт, евреи, чёрное комьюнити и многие другие.

Читайте также:

Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники

Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
#дети
#семья
#конфликт
#музыканты
#певица
#компании
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники
21 марта 2025, 10:26

Семья Кардашьян (Фото: Instagram*, @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст организовал вечеринку в Лос-Анджелесе в честь запуска нового трека «Одинокие дороги всё равно ведут к солнцу», в записи которого приняла участие его 11-летняя дочь Норт. Ким неохотно отпустила дочь на мероприятие, поскольку Канье делит с ней физическую и юридическую опеку над детьми и имеет право на общение с ними.
Однако она разозлилась, когда охранники, оставленные с девочкой, сообщили ей о том, что к дому музыканта приехали насильники и женоненавистники братья Эндрю и Тристан Тейт. Ким немедленно забрала ребёнка.

Напомним, что братья Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году, им было предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. Их также обвиняли в сексуальных преступлениях в США и Великобритании. Эндрю и Тристан отрицают свою вину. Недавно они уехали из Румынии и вернулись в Соединённые Штаты, как только был снят запрет на въезд.

Также причиной конфликта Канье Уэста и Ким Кардашьян стало использование в треке, который исполнили рэпер и его дочь Норт, записи разговора с Пи Дидди (Шоном Комбс), находящимся под арестом по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Кроме того, Канье привлёк сына опального хип-хоп-магната Кристиана «Кинга» Комбса, пишет журнал The Voice.

Ким узнала о композиции заранее и начала переговоры с адвокатами бывшего мужа, в ходе которых было достигнуто решение, что запись не будет распространяться. Однако, Канье Уэст всё-таки выложил трек.

Ранее музыкант обвинил семейство Кардашьян в секс-торговле его детьми.

Читайте также:

«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты

Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье ​Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

«Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине»: Бывшая Канье Уэста объяснила причину оголения Бьянки Цензори

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#суд
#сша
#секс
#конфликт
#обвинение
#запрет
#музыкант
#мужчины
#переговоры
#запись
#скандал
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате