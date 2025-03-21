Суд отклонил жалобу Прилучного о снижении алиментов Муцениеце на содержание детей

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Судебные разбирательства Павла Прилучного с бывшей супругой Агатой Муцениеце за алименты всё ещё идут. Сначала артистке удалось выиграть суд, однако актёр решил обжаловать решение.
Прилучный собирался снизить сумму алиментов на двоих детей от Муцениеце, однако пока ему не удалось это сделать – столичный суд отклонил соответствующую жалобу. Вероятно, Павел попробует вновь запросить о снижении выплат, поэтому история с разбирательствами явно не закончилась.
Муцениеце не скрывает, что переживает за будущее сына. Однако она не собирается устраивать разборки, чтобы не ранить психику ребёнка. Актриса надеется, что сможет видеться с Тимофеем в любое время, но пока смирилась с происходящим.
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«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребёнка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», – отметил неназванный источник, слова которого приводит StarHit.Кроме того, бывшие супруги по-прежнему борются за место проживания сына Тимофея. Согласно решению суда, мальчик должен был остаться с мамой, однако уже более полугода он, по собственному желанию, проживает с отцом и его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян.
Муцениеце не скрывает, что переживает за будущее сына. Однако она не собирается устраивать разборки, чтобы не ранить психику ребёнка. Актриса надеется, что сможет видеться с Тимофеем в любое время, но пока смирилась с происходящим.
«Агата – мама, и единственное, что её беспокоит, это здоровье сына. Все её действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее. Я, как адвокат Агаты, руководствуюсь её поручениями и соблюдаю адвокатскую тайну. Комментариев по этому делу не давала и не собираюсь этого делать», – подчеркнула представитель актрисы в суде Наталья Мелешкина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова