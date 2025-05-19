Адвокат Прилучного сообщила, что Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)
Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что Агата Муцениеце не отпустила дочь Мию в отпуск с отцом, передает Woman.ru.
«Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали стали реже по объективным причинам», — отметила Даниелова.
Актер с сыновьями и супругой Зепюр Брутян улетел в Таиланд. Дочь Прилучного осталась в Москве с мамой.
Поездке сына Муцениеце не препятствовала и не устанавливала запретов. Адвокат артиста добавила, что Агата не звонит Тимофею и не интересуется его делами в школе.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова