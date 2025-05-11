Зепюр Брутян показала, как трогательно к ней относится сын Агаты Муцениеце

Модель Анастасия Решетова прилетела в Японию и снялась в мини. Как уточняют бьюти-обозреватели, бывшая рэпера Тимати (Тимур Юнусов) в дополнение к образу надела гетры и кроссовки. По словам женщины, ее любовь к Японии началась со школьной скамьи, она интересовалась литературой о самураях, аниме и каллиграфией.