Зепюр Брутян показала, как трогательно к ней относится сын Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)
Зепюр Брутян отдыхает с семьей на теплом курорте. Супруга Павла Прилучного опубликовала видео с близкими людьми.
Прилучный отправился в путешествие в Таиланд с женой, общий сыном и сыном от Агаты Муцениеце. Зепюр вновь решила продемонстрировать аудитории, что ее связывают по-настоящему теплые отношения с Тимофеем.
В кадре семейство спускалось по лестнице: Павел нес сына на руках, а Тимофей трогательно поддерживал за руку Зепюр.
Читайте также:
Зепюр Брутян страстно целовалась с мужем в бассейне
«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте
Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео
*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/zepyur_brutyan
В кадре семейство спускалось по лестнице: Павел нес сына на руках, а Тимофей трогательно поддерживал за руку Зепюр.
«Когда в кадре — любовь, солнце и немного тайской магии», — подписала ролик Брутян.
Читайте также:
Зепюр Брутян страстно целовалась с мужем в бассейне
«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте
Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как разговаривает их двухлетний сын – видео
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова