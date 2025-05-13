Павел Прилучный не сможет запретить сыну от Агаты Муцениеце присутствовать на свадьбе мамы

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Актер Павел Прилучный не может запретить сыну Тимофею пойти на свадьбу его мамы Агаты Муцениеце. Об этом заявила адвокат Елена Сенина.
Известно, что музыкант Петр Дранга сделал актрисе Агате Муцениеце предложение. Фанатов интересует, когда пройдет торжество, и будет ли артистка приглашать на него сына.
Адвокат объявила, что заставить мальчика общаться мама не сможет — это личный выбор Тимофея. Однако и отец подростка не имеет права запретить контакты с матерью.
Со слов адвоката, максимум, что возможно сделать в таком случае, это разговор психологов органов опеки с несовершеннолетним.
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Адвокат объявила, что заставить мальчика общаться мама не сможет — это личный выбор Тимофея. Однако и отец подростка не имеет права запретить контакты с матерью.
«Что касается общения сына с мамой, то отец не имеет права препятствовать такому общению. В обратном случае может быть установлен график общения. Но стоит подчеркнуть, что если сын не захочет общаться, то принудить его будет невозможно», — поделилась Сенина в разговоре с Woman.ru.
Со слов адвоката, максимум, что возможно сделать в таком случае, это разговор психологов органов опеки с несовершеннолетним.
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Ольга Енгалычева