«Как Агата терпит это?»: Айза поддержала Муцениеце, которая не может общаться с сыном Тимофеем

Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)
Айза Лилуна-Ай поддержала актрису Агату Муцениеце, сын которой принял решение жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
Напомним, что на днях Алёна Водонаева ополчилась против Брутян, заявив, что её посты с 12-летним Тимофеем являются «верхом цинизма».
Айза согласилась с позицией модели, заявив, что близкое общение Зепюр с сыном Агаты может быть крайне неприятно для его родной матери.
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Айза согласилась с позицией модели, заявив, что близкое общение Зепюр с сыном Агаты может быть крайне неприятно для его родной матери.
«Не думала, что скажу это, но согласна с Алёной Водонаевой на все 100%. Я не знаю почему, а главное как Агата терпит этот *** (ужас – прим. ред.). Я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Зепюр», – написала в личном блоге бывшая рэпера Гуфа.Несмотря на то, что события в семье предали огласке, а теперь к обсуждению подключились и другие звёзды, Муцениеце продолжает сохранять молчание и не делает никаких заявлений об общении с сыном от Павла Прилучного.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова