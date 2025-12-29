Григорий Лепс выставил на продажу два особняка в Подмосковье за 550 млн рублей
Певец Григорий Лепс выставил на продажу два коттеджа в подмосковном посёлке «Коровино». Об этом сообщает издание «СтарХит».
Особняки построили в середине 2010-х в тайском стиле. После развода певца с Анной Шаплыковой один дом пустует. Общая площадь объектов составляет около 4650 квадратных метров.
В главном здании находятся спа-зона с бассейном, зимний сад и семь спален. Второе строение включает музыкальные студии, где Лепс записывал альбомы, а также кабинеты и тренажерный зал.
Певец оценил имущество в 550 миллионов рублей. Ранее артист заявлял, что планирует продать часть активов для новых проектов. Кроме того, он упоминал планы по строительству студии и небольшого дома в Тверской области.
Накануне стало известно о финансовых потерях Григория Лепса.
Читайте также: