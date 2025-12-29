Достижения.рф

«Напали с палкой»: Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Актриса Кристина Цветкова сообщила об избиении в фитнес-клубе X-Fit
Кристина Цветкова (Фото: Instagram* @cvetkova.actress)

Актриса Кристина Цветкова рассказала в своём блоге о серьёзном конфликте в фитнес-клубе X-Fit на Нагатинской. По её словам, инцидент произошёл вечером 18 декабря.



После тренировки Кристина находилась в раздевалке и выкладывала видео с музыкой. Другая посетительница потребовала выключить звук, после чего между женщинами началась драка.

Цветкова утверждает, что оппонентка избила её палкой для обуви, кусала и рвала волосы. Актриса говорит, что только защищалась. В результате укуса у неё временно перестали функционировать два пальца.

Охраны в клубе не оказалось. Нападавшая скрылась. Администратор отказался вызывать скорую и полицию. Позже полицию всё же вызвали, Кристина написала заявление и обработала раны. Вторая участница тоже обратилась в полицию и обвинила актрису в нападении. Цветкова ожидает дальнейшего разбирательства.

Ольга Щелокова

