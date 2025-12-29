«Напали с палкой»: Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

29 декабря 2025, 11:42

Актриса Кристина Цветкова сообщила об избиении в фитнес-клубе X-Fit

Кристина Цветкова (Фото: Instagram* @cvetkova.actress)

Актриса Кристина Цветкова рассказала в своём блоге о серьёзном конфликте в фитнес-клубе X-Fit на Нагатинской. По её словам, инцидент произошёл вечером 18 декабря.