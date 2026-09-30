Адвокат раскрыл, зачем Сергей Соседов обращался к нему за помощью
Погибший музыкальный критик Сергей Соседов обращался за юридической помощью в связи с иском Первого канала. Об этом во время церемонии прощания с телеведущим заявил адвокат Анатолий Вербицкий, пишет NEWS.ru.
Правозащитник сообщил, что дело было связано с иском о возмещении морального вреда. Сергей Васильевич резко высказался о детях, которые, по его мнению, незаслуженно получают голоса, что привело к судебному разбирательству с телекомпанией. В Савеловском суде иск был успешно удовлетворён в пользу журналиста.
Также Вербицкий рассказал, что в июне к нему обращался Соседов за юридической помощью в составлении договора аренды квартиры, которую тот сдавал. Адвокат охарактеризовал музыкального критика как светлого человека. Он отметил, что, когда Соседова узнавали на улице, тот мог общаться с поклонниками в течение 15–20 минут.
Читайте также: