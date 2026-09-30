Адвокат раскрыл, зачем Сергей Соседов обращался к нему за помощью

30 сентября 2026, 11:57

Адвокат Вербицкий: у Соседова был иск от Первого канала и вопросы по аренде

Сергей Соседов (фото: Instagram* @vadimtakmenev)

Погибший музыкальный критик Сергей Соседов обращался за юридической помощью в связи с иском Первого канала. Об этом во время церемонии прощания с телеведущим заявил адвокат Анатолий Вербицкий, пишет NEWS.ru.