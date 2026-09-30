«Я поступила!»: телеведущая Регина Тодоренко стала студенткой
Регина Тодоренко поступила сразу в два университета
Регина Тодоренко рассказала в соцсетях, что решила снова взяться за учебу и поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая начнет обучение по программе MBA «Стратегический маркетинг и менеджмент» в БВШД и МГИМО.
По словам Регины, поступление далось ей непросто. Особенно сильно она волновалась перед очным собеседованием — признается, что переживала даже больше, чем перед некоторыми телевизионными эфирами.
После собеседования Тодоренко сообщили, что результат будет известен через несколько дней. Однако долгожданное письмо всё не приходило. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии.
«Боже, это ожидание оказалось отдельным экзаменом. В какой-то момент я не выдержала и сама им напомнила о себе. И на прошлой неделе я наконец получила свое счастливое письмо. Я поступила!» — поделилась Регина.Обучение продлится два года. Телеведущая признается, что получить новое образование и продолжать учиться было ее мечтой еще с детства. Регина хочет знакомиться с разными подходами, учиться у людей с разным опытом и смотреть на привычные вещи с новых сторон.
«Получить образование в нескольких странах, учиться у очень разных людей, смотреть на мир с разных сторон и постоянно расширять собственные возможности», — рассказала Тодоренко о своей давней мечте.