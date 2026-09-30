«Я поступила!»: телеведущая Регина Тодоренко стала студенткой

30 сентября 2026, 11:38

Регина Тодоренко поступила сразу в два университета

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала в соцсетях, что решила снова взяться за учебу и поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая начнет обучение по программе MBA «Стратегический маркетинг и менеджмент» в БВШД и МГИМО.





По словам Регины, поступление далось ей непросто. Особенно сильно она волновалась перед очным собеседованием — признается, что переживала даже больше, чем перед некоторыми телевизионными эфирами.



После собеседования Тодоренко сообщили, что результат будет известен через несколько дней. Однако долгожданное письмо всё не приходило. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии.





«Боже, это ожидание оказалось отдельным экзаменом. В какой-то момент я не выдержала и сама им напомнила о себе. И на прошлой неделе я наконец получила свое счастливое письмо. Я поступила!» — поделилась Регина.

«Получить образование в нескольких странах, учиться у очень разных людей, смотреть на мир с разных сторон и постоянно расширять собственные возможности», — рассказала Тодоренко о своей давней мечте.