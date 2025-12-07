Адвокат раскрыла, извинилась ли Долина перед покупательницей квартиры

07 декабря 2025, 08:24

Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, так и не извинилась перед покупательницей квартиры Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи. Об этом заявила адвокат последней Светлана Свириденко.





По ее словам, которые передает РИА Новости, народная артистка России — «хорошая актриса», и поверить в ее искренность в эфире Первого канала сложно, так как действия ее адвокатов говорят об обратном. По мнению правозащитницы, исполнительница пошла на это из-за общественного резонанса.

«В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — сказала собеседница агентства.