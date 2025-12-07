Адвокат раскрыла, извинилась ли Долина перед покупательницей квартиры
Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, так и не извинилась перед покупательницей квартиры Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи. Об этом заявила адвокат последней Светлана Свириденко.
По ее словам, которые передает РИА Новости, народная артистка России — «хорошая актриса», и поверить в ее искренность в эфире Первого канала сложно, так как действия ее адвокатов говорят об обратном. По мнению правозащитницы, исполнительница пошла на это из-за общественного резонанса.
«В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — сказала собеседница агентства.Напомним, Лариса Долина оказалась в центре скандала летом прошлого года, когда под давлением мошенников продала квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали певицу четыре месяца. За это время они убедили ее перевести деньги от продажи и свои сбережения на якобы безопасные счета и передать их курьеру. Общий ущерб составил минимум 317 миллионов рублей.
В марте Хамовнический районный суд восстановил право собственности артистки на жилье. В итоге покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и денег. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. Не согласившись с этим, женщина обратилась в Верховный суд. Заседание состоится 16 декабря.