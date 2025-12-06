Достижения.рф

«Хочу оградить детей»: Полина Лурье впервые высказалась о скандале с квартирой Долиной

Покупательница элитного жилья Полина Лурье объяснила своё молчание
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Полина Лурье впервые прокомментировала скандал вокруг покупки элитной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной. Об этом сообщает Super.



Женщина пояснила, что предпочитает оставаться вне медийного внимания и оградить себя и своих детей от публичного давления. По этой причине Лурье отказалась от участия в программе Первого канала, о чём рассказала журналистам «Пусть говорят».

«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания», — отметила покупательница.
В течение судебного разбирательства Лурье сознательно избегала комментариев, чтобы не попасть под обвинения в давлении на суд.

По словам её адвоката, попытки мирного урегулирования конфликта с народной артисткой не увенчались успехом, поэтому было принято решение отказаться от мирового соглашения и постепенного возврата средств.

