«Хочу оградить детей»: Полина Лурье впервые высказалась о скандале с квартирой Долиной

06 декабря 2025, 22:15

Покупательница элитного жилья Полина Лурье объяснила своё молчание

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Полина Лурье впервые прокомментировала скандал вокруг покупки элитной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной. Об этом сообщает Super.





Женщина пояснила, что предпочитает оставаться вне медийного внимания и оградить себя и своих детей от публичного давления. По этой причине Лурье отказалась от участия в программе Первого канала, о чём рассказала журналистам «Пусть говорят».





«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания», — отметила покупательница.