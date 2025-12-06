«Хочу оградить детей»: Полина Лурье впервые высказалась о скандале с квартирой Долиной
Покупательница элитного жилья Полина Лурье объяснила своё молчание
Полина Лурье впервые прокомментировала скандал вокруг покупки элитной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной. Об этом сообщает Super.
Женщина пояснила, что предпочитает оставаться вне медийного внимания и оградить себя и своих детей от публичного давления. По этой причине Лурье отказалась от участия в программе Первого канала, о чём рассказала журналистам «Пусть говорят».
«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания», — отметила покупательница.В течение судебного разбирательства Лурье сознательно избегала комментариев, чтобы не попасть под обвинения в давлении на суд.
По словам её адвоката, попытки мирного урегулирования конфликта с народной артисткой не увенчались успехом, поэтому было принято решение отказаться от мирового соглашения и постепенного возврата средств.