Певица Вика Цыганова обвинила Первый канал в попытке «отмыть» Ларису Долину
Сомнения в достоверности и искренности рассказа Ларисы Долиной, прозвучавшего в программе «Пусть говорят», выразила певица Вика Цыганова. Об этом пишет Super.
Речь коллеги по цеху исполнительница хита «Приходите в мой дом» назвала «бредом». По ее мнению, народную артистку РФ пытаются выставить «невинной овечкой» с помощью государственных СМИ.
«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину пытались отмыть через интервью на Первом канале», — сказала Цыганова.Она назвала историю с квартирой «ситуацией за гранью добра и зла» и упрекнула певицу в завышенном уровне самомнения из‑за решения публично разъяснять обстоятельства дела на ТВ. Цыганова также предложила Долиной на новогоднем «Голубом огоньке» исполнить вместе с Инстасамкой песню «За деньги да!».