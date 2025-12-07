Певица Вика Цыганова обвинила Первый канал в попытке «отмыть» Ларису Долину

07 декабря 2025, 04:16

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Сомнения в достоверности и искренности рассказа Ларисы Долиной, прозвучавшего в программе «Пусть говорят», выразила певица Вика Цыганова. Об этом пишет Super.





Речь коллеги по цеху исполнительница хита «Приходите в мой дом» назвала «бредом». По ее мнению, народную артистку РФ пытаются выставить «невинной овечкой» с помощью государственных СМИ.



«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину пытались отмыть через интервью на Первом канале», — сказала Цыганова.