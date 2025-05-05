Адвокат раскрыла, какое наказание грозит напавшей на Надежду Кадышеву девушке

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Нападение на Надежду Кадышеву не пройдёт бесследно для её поклонницы. Женщину, которая после концерта артистки вскочила на сцену и схватила её за шею, могут проверить на вменяемость.
Адвокат Ольга Власова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» отметила, что нападавшую могут обвинить по статье Уголовного кодекса России о хулигантстве, если её после экспертизы признают вменяемой.
Впрочем, женщина во время дачи показаний заявила, что совершила нападение на звезду не из собственных побуждений, а по заказу журналистов. Ей якобы позвонили и сказали приехать на концерт, чтобы узнать у Кадышевой об обстановке в её семье, где то и дело случаются скандалы, прежде всего связанные с сыном.
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Впрочем, женщина во время дачи показаний заявила, что совершила нападение на звезду не из собственных побуждений, а по заказу журналистов. Ей якобы позвонили и сказали приехать на концерт, чтобы узнать у Кадышевой об обстановке в её семье, где то и дело случаются скандалы, прежде всего связанные с сыном.
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Анастасия Чинкова