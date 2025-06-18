Адвокат раскрыла, почему Анна Седокова торопится получить наследство покойного мужа
Певица Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Как сообщает телеграм-канал Mash, это связано с оспариванием брачного контракта, заключенного звездной парой в США, который не имеет законной силы в России.
Адвокат Маргарита Гаврилова пояснила, что после расторжения договора Седоковой придется выплатить семье экс-супруга половину стоимости совместно нажитого имущества, которую она успела продать.
По данным источника, в 2024 году артистка выставила на продажу недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, после чего подала на развод. Юристы родственников погибшего спортсмена намерены отсудить 60 миллионов рублей.
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