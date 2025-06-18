Адвокат раскрыла, почему Анна Седокова торопится получить наследство покойного мужа

18 июня 2025, 12:20

Mash: Анна Седокова официально претендует на наследство Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Как сообщает телеграм-канал Mash, это связано с оспариванием брачного контракта, заключенного звездной парой в США, который не имеет законной силы в России.