«В отношениях родителей крах»: сын Натана рассказал, как измены отца повлияли на его жизнь

18 июня 2025, 11:30

Сын рэпера Натана по просьбе матери прокомментировал скандал с изменой отца

Рэпер Натан (Фото: Телеграм*/natanonline)

Сын рэпера Натана высказался о конфликте родителей, связанном с изменой отца на реалити-шоу «Звезды в джунглях». Мать мальчика попросила его рассказать, как семейный скандал отразился на его жизни, пишет Voice.





Известно, что на съемках проекта исполнитель закрутил роман с Валерией Чекалиной и целовался с коллегой по цеху Бьянкой.

«Никак. Главное, что родители меня любят и все. Я не учил текст, меня не заставляли. Главное, что они меня любят. Так, конечно, печально, что в их отношениях крах. Но у меня есть все средства, я продолжаю также жить только с небольшими изменениями и все», — заявил ребенок.

«Хочу быть честной и хочу, чтобы у вас сформировалось правильное отношение к данной ситуации, чтобы без всяких додумок, как происходило с самого начала», — сказала супруга артиста.