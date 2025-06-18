«Врушка»: получившего ожог Киркорова поймали на обмане

18 июня 2025, 11:27

Филиппа Киркорова засняли с сигаретой после выписки из больницы

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

В Сети появились кадры, на которых Филипп Киркоров запечатлен с сигаретой в компании друзей, вскоре после его выписки из больницы. Ранее сообщалось, что певец получил ожог во время концерта и нуждается в длительном восстановлении.





Поклонники были обеспокоены здоровьем артиста, а Яна Рудковская называла его «слабеньким». Однако, несмотря на это, Киркоров не отказался от работы. Увидев видео с сигаретой, подписчики раскритиковали певца и отметили, что он плохо выглядит. Некоторые припомнили, что Киркоров ранее заявлял о том, что бросил курить.





«Филипп же рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить. Врушка!» — написали подписчики.