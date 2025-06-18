«Врушка»: получившего ожог Киркорова поймали на обмане
Филиппа Киркорова засняли с сигаретой после выписки из больницы
В Сети появились кадры, на которых Филипп Киркоров запечатлен с сигаретой в компании друзей, вскоре после его выписки из больницы. Ранее сообщалось, что певец получил ожог во время концерта и нуждается в длительном восстановлении.
Поклонники были обеспокоены здоровьем артиста, а Яна Рудковская называла его «слабеньким». Однако, несмотря на это, Киркоров не отказался от работы. Увидев видео с сигаретой, подписчики раскритиковали певца и отметили, что он плохо выглядит. Некоторые припомнили, что Киркоров ранее заявлял о том, что бросил курить.
«Филипп же рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить. Врушка!» — написали подписчики.Сам артист пока никак не отреагировал на критику. Ранее сообщалось, что Киркоров отправил детей в США.
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