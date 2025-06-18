Максим Галкин* опубликовал честное фото в свой день рождения
Максим Галкин* опубликовал в соцсетях честное селфи без обработки в свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 49 лет. В этот раз шоумен решил не писать большие посты по случаю праздника, ограничившись одним фото со смайликами.
В комментариях под ним писали, что юморист прекрасно выглядит даже без разглаживающих фильтров. Поклонники восхищались внешностью артиста, называя его самым красивым мужчиной, а также писали про улыбающиеся глаза.
Также подписчики продолжают интересоваться текущим местоположением супруга Аллы Пугачевой, который покинул Россию в 2022 году. По некоторым данным, Максим Галкин* переехал в Израиль, где получил гражданство. После начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном он никак не комментировал ситуацию.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
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