Максим Галкин* опубликовал честное фото в свой день рождения

18 июня 2025, 11:57

Шоумен Галкин* выложил селфи без фильтров в день 49-летия

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* опубликовал в соцсетях честное селфи без обработки в свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 49 лет. В этот раз шоумен решил не писать большие посты по случаю праздника, ограничившись одним фото со смайликами.