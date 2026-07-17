Адвокат рассказал, кто унаследует имущество Светланы Масляковой
Юрист назвал главного наследника Светланы Масляковой
После смерти режиссера КВН и вдовы Александра Маслякова Светланы Масляковой приоритетным наследником ее имущества станет сын — телеведущий Александр Масляков-младший. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Александр Бенхин.
По словам юриста, речь идет о значительном объеме активов, поэтому вопросы наследования, вероятнее всего, были заранее урегулированы.
«Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что "Планета КВН" — это всё-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности», — отметил Бенхин.Адвокат предположил, что часть имущества могла быть заранее переоформлена либо распределена в завещании. Он также не исключил, что права на часть наследства могли предусмотреть для внучки Светланы Масляковой — телеведущей Таисии Масляковой.
Если же завещание отсутствует, то, согласно закону, наследником первой очереди станет сын Светланы Масляковой — Александр Масляков-младший, подчеркнул юрист.