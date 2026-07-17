Адвокат рассказал, кто унаследует имущество Светланы Масляковой

17 июля 2026, 22:17

Юрист назвал главного наследника Светланы Масляковой

Светлана Маслякова (Фото: MAX / Международный союз КВН)

После смерти режиссера КВН и вдовы Александра Маслякова Светланы Масляковой приоритетным наследником ее имущества станет сын — телеведущий Александр Масляков-младший. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Александр Бенхин.





По словам юриста, речь идет о значительном объеме активов, поэтому вопросы наследования, вероятнее всего, были заранее урегулированы.





«Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что "Планета КВН" — это всё-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности», — отметил Бенхин.