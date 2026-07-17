«Страх»: поклонники обеспокоились состоянием Вани Дмитриенко после тревожного признания

17 июля 2026, 21:15

Ваня Дмитриенко рассказал о сильной тревоге перед концертом

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Поклонники Вани Дмитриенко забеспокоились о здоровье артиста после выхода нового влога с концертного тура. Перед одним из выступлений певец признался, что почувствовал сильную тревогу и неприятные ощущения в груди.





По словам Дмитриенко, справиться с волнением ему помог разговор с главным человеком в его жизни — психологом. Она напомнила артисту, что после первых аплодисментов страх обычно исчезает.





«Почему так, не понимаю. Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жёсткий. Знаешь, как когда видишь что-то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает всё внутри. Будто страх чего-то такого, что на сцене что-то не так пойдёт», — признался певец.