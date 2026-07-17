Екатерина Волкова рассказала, как дочь избегает привилегий из-за её популярности
Дочь Екатерины Волковой попросила маму не забирать её из школы из-за звездности
Дочь актрисы Екатерины Волковой старается самостоятельно добиваться успехов и не хочет пользоваться известностью мамы. Об этом артистка рассказала в подкасте «Растем вместе».
По словам Волковой, однажды дочь попросила её не приходить за ней в школу, поскольку внимание к семье стало мешать обычной жизни.
«Был в школе момент, когда меня уже узнавали, я пришла её забирать, она: "А ты можешь не приходить?". Её стали воспринимать и с ней хотели дружить», — поделилась актриса.Волкова также рассказала, что дочь не захотела пользоваться знакомствами мамы, когда появилась возможность перейти в более сильную танцевальную группу. Несмотря на предложение помочь, девочка решила добиться этого самостоятельно.
«Она хотела перейти в группу, которая выступает везде. Мой друг звонит: "Лизка так классно танцует, давай я позвоню, её в группу возьмут". А она говорит: "Не надо, я сама. Ты знаешь, как ко мне будут относиться?"», — рассказала Екатерина.Актриса отметила, что гордится стремлением дочери идти своим путём и не зависеть от известности родителей.