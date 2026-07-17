Ираклий Пирцхалава вновь сделал предложение бывшей жене спустя 12 лет после расставания
Ираклий Пирцхалава позвал экс-жену Елену Гребенщикову замуж в финале шоу
Ираклий Пирцхалава сделал предложение Елене Гребенщиковой прямо в финале шоу «Ставка на любовь». Трогательный момент произошел сразу после заключительного испытания, в котором мужчины удерживали канат, пока их возлюбленные висели над водой.
Артист первым не справился с заданием, однако поражение не помешало ему сделать главный шаг. Выйдя к Елене, Ираклий неожиданно попросил ее снова стать его женой. Она ответила согласием.
Для пары этот момент стал особенно символичным. Ираклий и Елена расстались 12 лет назад, однако в этом году решили возобновить отношения и дать своей истории любви второй шанс.
«Я понял, что на проекте впервые в таком партнерстве находимся как никогда. И я понял, что это тот момент, когда мы, как птица Феникс, можем восстать из пепла и создать что-то более крутое, чем у нас было», — поделился певец.Таким образом, финал романтического шоу завершился не только испытанием на прочность, но и новой помолвкой, ознаменовавшей начало следующего этапа в отношениях пары.