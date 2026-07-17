Ираклий Пирцхалава вновь сделал предложение бывшей жене спустя 12 лет после расставания

17 июля 2026, 20:59

Ираклий Пирцхалава позвал экс-жену Елену Гребенщикову замуж в финале шоу

Иракли Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Ираклий Пирцхалава сделал предложение Елене Гребенщиковой прямо в финале шоу «Ставка на любовь». Трогательный момент произошел сразу после заключительного испытания, в котором мужчины удерживали канат, пока их возлюбленные висели над водой.





Артист первым не справился с заданием, однако поражение не помешало ему сделать главный шаг. Выйдя к Елене, Ираклий неожиданно попросил ее снова стать его женой. Она ответила согласием.



Для пары этот момент стал особенно символичным. Ираклий и Елена расстались 12 лет назад, однако в этом году решили возобновить отношения и дать своей истории любви второй шанс.





«Я понял, что на проекте впервые в таком партнерстве находимся как никогда. И я понял, что это тот момент, когда мы, как птица Феникс, можем восстать из пепла и создать что-то более крутое, чем у нас было», — поделился певец.