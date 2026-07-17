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Ираклий Пирцхалава вновь сделал предложение бывшей жене спустя 12 лет после расставания

Ираклий Пирцхалава позвал экс-жену Елену Гребенщикову замуж в финале шоу
Иракли Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Ираклий Пирцхалава сделал предложение Елене Гребенщиковой прямо в финале шоу «Ставка на любовь». Трогательный момент произошел сразу после заключительного испытания, в котором мужчины удерживали канат, пока их возлюбленные висели над водой.



Артист первым не справился с заданием, однако поражение не помешало ему сделать главный шаг. Выйдя к Елене, Ираклий неожиданно попросил ее снова стать его женой. Она ответила согласием.

Для пары этот момент стал особенно символичным. Ираклий и Елена расстались 12 лет назад, однако в этом году решили возобновить отношения и дать своей истории любви второй шанс.

«Я понял, что на проекте впервые в таком партнерстве находимся как никогда. И я понял, что это тот момент, когда мы, как птица Феникс, можем восстать из пепла и создать что-то более крутое, чем у нас было», — поделился певец.
Таким образом, финал романтического шоу завершился не только испытанием на прочность, но и новой помолвкой, ознаменовавшей начало следующего этапа в отношениях пары.
Софья Метелева

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