Адвокат рассказал о финансовых убытках Джигана после развода с Самойловой

11 октября 2025, 15:30

Адвокат Бенхин: Джиган будет отдавать 50 % от своего официального дохода семье

Джиган и Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Известный рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, после развода с блогершей Оксаной Самойловой будет выплачивать 50% своего официального дохода семье. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в интервью изданию «Абзац».





По словам юриста, пара имеет четверых детей, и в соответствии с законом Денис обязан будет отдавать половину официальных заработков на их содержание.





«Я думаю, что у него весь доход белый, так как блогерство и рекламные выплаты сейчас абсолютно прозрачные. Плюс у них есть дом в ипотеку, который при разводе поделится пополам. Однако ипотека так и останется на Денисе. И закрывать её он будет самостоятельно», – отметил Бенхин.