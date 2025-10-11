Адвокат рассказал о финансовых убытках Джигана после развода с Самойловой
Адвокат Бенхин: Джиган будет отдавать 50 % от своего официального дохода семье
Известный рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, после развода с блогершей Оксаной Самойловой будет выплачивать 50% своего официального дохода семье. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в интервью изданию «Абзац».
По словам юриста, пара имеет четверых детей, и в соответствии с законом Денис обязан будет отдавать половину официальных заработков на их содержание.
«Я думаю, что у него весь доход белый, так как блогерство и рекламные выплаты сейчас абсолютно прозрачные. Плюс у них есть дом в ипотеку, который при разводе поделится пополам. Однако ипотека так и останется на Денисе. И закрывать её он будет самостоятельно», – отметил Бенхин.Адвокат также рассказал, что, учитывая еврейское происхождение рэпера, при заключении брака должен был быть оформлен еврейский брачный договор – ктуба. Согласно иудейским законам, после развода супруг обязан выплатить супруге единовременную компенсацию, которая, как правило, составляет около одного миллиона рублей.
Ранее, 9 октября, стало известно о решении Самойловой развестись с Джиганом. В СМИ также появлялась информация, что после развода пара будет делить не только жилой дом, но и заброшенный пансионат в Подмосковье, а также квартиры в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).