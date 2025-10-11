Оксана Самойлова впервые вышла на связь после новости о разводе
Российская модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые вышла на связь после новости о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Свежие фотографии она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.
На снимках Самойлова позирует в откровенном боди с разрезами и металлическими вставками, распустив волосы и отказавшись от макияжа. Съемка проходила в панорамной квартире с видом на Москву, куда, как предполагают подписчики, она переехала после расставания с мужем.
Стоит отметить, что Самойлова почти месяц не появлялась в социальных сетях. Поклонники сразу же забеспокоились о том, что это может быть связано с разладом в семье.
Напомним, телеграм-канал SHOT писал, что 6 октября Самойлова подала заявление о расторжении брака, оплатив всю необходимую госпошлину. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид. Недавно многодетная мать признавалась, что мечтает еще об одной дочери.
