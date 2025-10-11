11 октября 2025, 13:59

Оксана Самойлова опубликовала фото в боди после новости о разводе

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм*/samoylovaoxana)

Российская модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые вышла на связь после новости о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). Свежие фотографии она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.