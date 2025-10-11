Самойлову и Джигана ждет раздел многомиллионного имущества

11 октября 2025, 00:15

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Telegram @sammyfam)

Модель Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с рэпером Джиганом после 13 лет совместной жизни, что повлечёт за собой раздел их обширного совместного имущества. Об этом пишет издание «Страсти».