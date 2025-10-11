Самойлову и Джигана ждет раздел многомиллионного имущества
Модель Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с рэпером Джиганом после 13 лет совместной жизни, что повлечёт за собой раздел их обширного совместного имущества. Об этом пишет издание «Страсти».
Супруги владеют внушительным портфелем активов, включая роскошный особняк в элитном подмосковном посёлке Шато-Соверен площадью 750 квадратных метров. Приобретённый в ипотеку в 2018 году дом стоит примерно 155 миллионов рублей.
За границей пара также имеет недвижимость: квартиру в Дубае площадью 121 квадратный метр стоимостью 36 миллионов рублей. Позже Самойлова приобрела ещё одни апартаменты у моря за 13 миллионов рублей в качестве инвестиционной недвижимости.
В 2025 году бизнесвумен инвестировала 45 миллионов рублей в покупку заброшенного пансионата в Подмосковье, планируя создать на его территории детский развлекательный комплекс.
Предпринимательская деятельность Самойловой включает участие в пяти компаниях в качестве соучредителя. Согласно законодательству, её доли в этих организациях также подлежат разделу как совместно нажитое имущество.
