«Сексуально лысеет»: Полина Диброва отреагировала на новость о разводе Самойловой и Джигана
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина отреагировала на новость о разводе рэпера Джигана (Денис Устименко) и модели Оксаны Самойловой.
Публикацию она оставила в Telegram-канале.
«Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя он так сексуально лысеет, мммм, как фасоль», — говорится в посте.О том, что Самойлова подала в суд на развод с Джиганом, сообщалось два дня назад, соответствующая карточка дела появилась в разделе судебных актов судов общей юрисдикции Москвы.
Иск зарегистрировали 6 октября. В документах Самойлову указали как истицу, ответчиком значится рэп-исполнитель. Пока ни одна из сторон не давала официальных комментариев.