Пришел с лопатой денег и «сделал это насильно»: тайны романа Добровольской и Ефремова, откровения актера

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Роман с Ефремовым
Евгения Добровольская не спешила отдавать свое сердце Михаилу Ефремову — в 1987 году она переживала развод, растила сына Степана и даже не думала о повторном замужестве. Однако мужчина проявил настойчивость и сделал многое, чтобы обратить на себя внимание звездной коллеги.
«Я не собиралась становиться 101-й девушкой Ефремова, мне это было неинтересно», — делилась Добровольская при жизни.
Но актеры постоянно встречались на съемочной площадке и после очередного совместного проекта Евгения осознала, что у нее появилась симпатия к Михаилу. Ефремов не стал медлить и в скором времени переехал к возлюбленной в коммунальную квартиру.
Ходили слухи, что звезда «Антикиллера» пришел на порог к любимой с одной только раскладушкой, но Ефремов в своих интервью опровергал домыслы. Актер говорил, что тогда он уже был состоятелен и поделился с Добровольской всем имуществом.
«Я пришел к ней не только с кроватью… Я пришел с кухонным гарнитуром, с автомобилем, с лопатой денег. Я же взрослый человек уже был тогда», — приводятся его слова в документальном фильме в память о Евгении Добровольской, который снял Первый канал.
Через некоторое время Михаил предложил Евгении руку и сердце. Звезда «Первого этажа» не торопилась снова идти под венец связывать и отказывалась заключить брак, но артист проявил настойчивость.
«Миша, как порядочный человек, на мне женился. Я сопротивлялась, поэтому он это насильно сделал — пошел в загс, договорился, принес письмо из театра, что на гастроли едем, и нас поженили», — рассказывала артистка.
Расставание и смерть от онкологии
Однако пара так и не смогла вместе встретить старость.
«Когда две бомбы живут вместе, ударяясь друг о друга, это просто бесконечные взрывы. Мы играли вместе, жили вместе, я работала с ним, как с режиссером, мы снимались вместе в кино. Мы были все время вместе и это невозможно», — рассказала о причинах расставания актриса.
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