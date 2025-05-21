Внук Пугачевой показал фото с младшим братом во время отдыха в Испании

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)
Никита Пресняков, проживающий в США третий год, редко видится с родственниками, оставшимися в России. Последняя его встреча с семьей отца была прошлым летом во время совместного отдыха в Испании.
Соскучившись по былым временам, музыкант опубликовал старые фото со своим младшим братом Артемом, с которым воссоединился на курорте после долгой разлуки.
К слову, со вторым братом связь прервалась несколько лет назад из-за переезда Никиты за границу. Дени Байсаров остался в Москве вместе с отцом. Кристина Орбакайте тоже не говорит про среднего сына и, вполне вероятно, виделась с ним давно.
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«Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений», — подписал внук Аллы Пугачевой.
Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)
К слову, со вторым братом связь прервалась несколько лет назад из-за переезда Никиты за границу. Дени Байсаров остался в Москве вместе с отцом. Кристина Орбакайте тоже не говорит про среднего сына и, вполне вероятно, виделась с ним давно.
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Лидия Пономарева