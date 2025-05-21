Ирина Розанова сообщила, что является для неё «больной темой»

Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Ирина Розанова призналась, что хотела бы стать мамой, но судьба распорядилась иначе. Отсутствие детей — больная тема для артистки. Сейчас всю свою любовь Ирина Юрьевна отдаёт племянникам.
«То, что не случалось с детьми — это моя больная тема. Конечно, как у любой… Я вот сейчас смотрю на девочек, которые говорят: „Я не хочу, не буду“. <…> Мне кажется, просто они запуганы чем-то и не хотят ответственности. Мне кажется, это бред. Я много выплакала этих женских нереализованных тем в кино, во многих ролях», — поделилась своими переживаниями Розанова в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».За плечами актрисы было немало громких романов: с Евгением Каменьковичем, Дмитрием Месхиевым, Тимуром Вайнштейном, Григорием Беленьким и Бахтиером Худойназаровым. Ирина Юрьевна пыталась забеременеть, но пережила потерю ребёнка. По словам артистки, иногда причиной расставаний была именно бездетность.
При этом со всеми бывшими возлюбленными Розановой удалось остаться друзьями. Она рассказала, что общается с ними, потому что не было скандалов из-за разрыва — актриса просто уходила.
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