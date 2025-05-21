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«Я бы стал водителем-певцом»: Шаляпин раскрыл, кем хотел стать в детстве

Прохор Шаляпин признался, что в детстве хотел стать водителем трамвая
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Знаменитый певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что хочет найти работу, чем сильно удивил своих фанатов.
Однако мужчина признался, что его слова о поиске работы — лишь часть рекламной акции. Он отметил, что хорошо зарабатывает и отдыхать любит больше, чем работать. При этом Шаляпин добавил, что с ранних лет мечтал стать знаменитым и в другой сфере себя не представляет.

«Хотя нет, вру! В детстве я очень хотел стать водителем трамвая, потому что у них есть микрофон. Я бы вез людей и пел для них свои любимые песни. Я бы стал водителем-певцом. То есть во всех случаях меня бы слава все равно застала», — сказал шоумен в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также добавил, что начал бы заниматься творчеством, если бы не смог стать знаменитым.

Шаляпин уточнил, что не стал бы пробовать себя в IT.

«Это не мое, любые цифры, подсчеты, формулы. В моей красивой голове должны рождаться какие-то возвышенные идеи, а компьютеры оставим светлым умам, которые нам с вами позволяют любоваться собой в Сети», — пояснил он.

При этом звезда российского шоу-бизнеса все же отметил, что не отказался бы освоить эту профессию.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#шоу
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Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце
Адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце готова отдать сына отцу
21 мая 2025, 17:00

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Сегодня, 21 мая, продолжились судебные разбирательства относительно места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В этот раз процесс длился шесть часов, сообщает «СтарХит».
После очередного заседания адвокат актера поделилась с журналистами новыми подробностями. По ее словам, Муцениеце согласилась отдать ребенка Прилучному.
«Как я полагаю, она не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Мнение Тимофея осознанно», — рассказала Оксана Даниелова.
Также она отметила, что мать поддерживает переписку с сыном, но не проявляет инициативы для личных встреч. По данным издания, следующее заседание пройдет 20 июня.

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#актёр
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Продюсер Дворцов раскрыл имена самых дорогих артистов России
Продюсер Дворцов: Кадышева, Киркоров и Лепс — самые дорогие артисты в РФ
21 мая 2025, 16:57

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Сейчас на отечественной эстраде есть ограниченное количество артистов, которые зарабатывают поистине огромные гонорары. В этом списке значатся самые востребованные исполнители. Об этом объявил известный продюсер Сергей Дворцов.
Продюсер отметил, что лидирующая позиция по продажам билетов в настоящее время принадлежит Надежде Кадышевой.

«Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых звезд, которая востребована не только у взрослых слушателей, но и у молодых. Все благодаря социальным сетям и хитам, которые выстрелили в Сети», — обратил внимание эксперт.

Среди тех, кто получает за одно выступление огромные суммы, оказался и король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

«У него, как и у Кадышевой, сегодня хорошая заполняемость залов, его песни продолжают оставаться хитами», — подчеркнул Дворцов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Третьим в списке наиболее дорогих исполнителей, по словам эксперта, является Георгий Лепс.

«Такие знаменитости дорого обходятся не только на привычных концертах, они еще проводят корпоративы, частные выступления. И именно их прайсы самые дорогие на данный момент», — признался Дворцов.

Продюсер уточнил, что наиболее высокооплачиваемые знаменитости чаще всего становятся главными гостями на концертах, приуроченных к государственным праздникам и важным датам в истории России.

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#эксперт
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#киркоров
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Ирина Розанова сообщила, что является для неё «больной темой»
Актриса Ирина Розанова жалеет, что так и не стала мамой
21 мая 2025, 16:40

Ирина Розанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ирина Розанова призналась, что хотела бы стать мамой, но судьба распорядилась иначе. Отсутствие детей — больная тема для артистки. Сейчас всю свою любовь Ирина Юрьевна отдаёт племянникам.
«То, что не случалось с детьми — это моя больная тема. Конечно, как у любой… Я вот сейчас смотрю на девочек, которые говорят: „Я не хочу, не буду“. <…> Мне кажется, просто они запуганы чем-то и не хотят ответственности. Мне кажется, это бред. Я много выплакала этих женских нереализованных тем в кино, во многих ролях», — поделилась своими переживаниями Розанова в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».
За плечами актрисы было немало громких романов: с Евгением Каменьковичем, Дмитрием Месхиевым, Тимуром Вайнштейном, Григорием Беленьким и Бахтиером Худойназаровым. Ирина Юрьевна пыталась забеременеть, но пережила потерю ребёнка. По словам артистки, иногда причиной расставаний была именно бездетность.

При этом со всеми бывшими возлюбленными Розановой удалось остаться друзьями. Она рассказала, что общается с ними, потому что не было скандалов из-за разрыва — актриса просто уходила.

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Внук Пугачевой показал фото с младшим братом во время отдыха в Испании
#шоу
#актриса
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Внук Пугачевой показал фото с младшим братом во время отдыха в Испании
21 мая 2025, 16:26

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Никита Пресняков, проживающий в США третий год, редко видится с родственниками, оставшимися в России. Последняя его встреча с семьей отца была прошлым летом во время совместного отдыха в Испании.
Соскучившись по былым временам, музыкант опубликовал старые фото со своим младшим братом Артемом, с которым воссоединился на курорте после долгой разлуки.
«Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений», — подписал внук Аллы Пугачевой.
Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

К слову, со вторым братом связь прервалась несколько лет назад из-за переезда Никиты за границу. Дени Байсаров остался в Москве вместе с отцом. Кристина Орбакайте тоже не говорит про среднего сына и, вполне вероятно, виделась с ним давно.

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#музыкант
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Собчак подогрела слухи о гареме Богомолова: «Брак, начавшийся в катафалке, скорее мёртв, чем жив»
Ксения Собчак подогрела слухи об изменах Константина Богомолова
21 мая 2025, 15:56

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Ксения Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение», где активно давали интервью и позировали перед камерами, чего обычно избегают.
Такое поведение журналистки привлекло внимание общественности и журналистов и вновь спровоцировало слухи о проблемах в браке пары.

В Сети давно ходят слухи о том, что режиссёр изменяет телезвезде с актрисами. Какое-то время ему приписывали связь с Софьей Синицыной, которую также обвиняли в развале брака Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако она не единственная, с кем мог крутить романы Богомолов.

«Похоже, Собчак наконец прислушалась к разговорам о театральном гареме Богомолова. Слухи о его изменах в последнее время перетирают даже городские сумасшедшие... Говорят, брак, начавшийся с катафалка, скорее мертв, чем жив», – пишет Telegram-канал «Светский сплетник».
Ранее, к слову, Собчак прокомментировала обвинения в адрес супруга. Она заявила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях на сторону.

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#отношения
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