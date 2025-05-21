«Я бы стал водителем-певцом»: Шаляпин раскрыл, кем хотел стать в детстве

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Знаменитый певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что хочет найти работу, чем сильно удивил своих фанатов.
Однако мужчина признался, что его слова о поиске работы — лишь часть рекламной акции. Он отметил, что хорошо зарабатывает и отдыхать любит больше, чем работать. При этом Шаляпин добавил, что с ранних лет мечтал стать знаменитым и в другой сфере себя не представляет.
Он также добавил, что начал бы заниматься творчеством, если бы не смог стать знаменитым.
Шаляпин уточнил, что не стал бы пробовать себя в IT.
При этом звезда российского шоу-бизнеса все же отметил, что не отказался бы освоить эту профессию.
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«Хотя нет, вру! В детстве я очень хотел стать водителем трамвая, потому что у них есть микрофон. Я бы вез людей и пел для них свои любимые песни. Я бы стал водителем-певцом. То есть во всех случаях меня бы слава все равно застала», — сказал шоумен в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также добавил, что начал бы заниматься творчеством, если бы не смог стать знаменитым.
Шаляпин уточнил, что не стал бы пробовать себя в IT.
«Это не мое, любые цифры, подсчеты, формулы. В моей красивой голове должны рождаться какие-то возвышенные идеи, а компьютеры оставим светлым умам, которые нам с вами позволяют любоваться собой в Сети», — пояснил он.
При этом звезда российского шоу-бизнеса все же отметил, что не отказался бы освоить эту профессию.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Элина Позднякова