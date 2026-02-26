«Бред»: Джиган прокомментировал информацию о разделении имущества с Оксаной Самойловой

26 февраля 2026, 13:52

Джиган опроверг слухи о требованиях 310 миллионов рублей к Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Представитель Дениса Джигана, Сергей Жорин, прокомментировал слухи о том, что артист якобы требует у Оксаны Самойловой 310 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.





По словам юриста, рэпер готов оставить матери своих детей половину совместного имущества.





«Мы просим поделить всё пополам. Оценка имущества не проводилась. Ни судом, ни сторонами. Я не знаю, откуда взяли эту сумму. Скорее всего, сами на глазок как-то определили», — заявил Жорин.

«Бред», — сказал он, добавив смайлик к сообщению.