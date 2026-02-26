Гусейн Гасанов выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году

26 февраля 2026, 13:57

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании средств, выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.