Гусейн Гасанов выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году
Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании средств, выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Основная сумма задолженности составила более 170 миллионов рублей, остальное — пени и штрафы. По версии следствия, блогер не уплатил налоги, а затем легализовал средства через финансовые операции и сделку купли-продажи недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде на сумму свыше 68 миллионов рублей.
Гусейн Гасанов вину не признает. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Пресненский суд Москвы 17 марта продолжит рассмотрение дела, ожидается допрос свидетелей обвинения.
