«Эта тема — табу»: Алсу ответила на обвинения в грубости по отношению к популярной визажистке

Алсу (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Визажист Гоар Аветисян сделала макияж Алсу. Поведение артистки по отношению к ней породило огромное количество обсуждений в Интернете.
После развода с бизнесменом Яном Абрамовым исполнительница хита «Зимний сон» с головой ушла в работу. Она захотела вернуться на сцену. Алсу записала новую песню с Евой Власовой.
За макияж артисток отвечала знаменитая визажистка. Гоар Аветисян поделилась роликом, в котором Ева и Алсу предстали в процессе преображения. В какой-то момент экс-супруга Абрамова резко отбросила руку Гоар, продолжив эмоционально исполнять трек «Табу».
Некоторые пользователи Сети возмутились поведением певицы, ведь Алсу так грубо убрала руку Гоар. В ответ на обвинения Алсу уточнила, что так ей сказала сделать визажистка.
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За макияж артисток отвечала знаменитая визажистка. Гоар Аветисян поделилась роликом, в котором Ева и Алсу предстали в процессе преображения. В какой-то момент экс-супруга Абрамова резко отбросила руку Гоар, продолжив эмоционально исполнять трек «Табу».
«Собрались с девочками обсудить важные женские дела. Но есть одна тема, о которой не говорим. Эта тема — табу», — подписала публикацию Аветисян.
«Давно хотела попасть в твои волшебные ручки», — отметила Алсу.
Некоторые пользователи Сети возмутились поведением певицы, ведь Алсу так грубо убрала руку Гоар. В ответ на обвинения Алсу уточнила, что так ей сказала сделать визажистка.
«Это слишком не вы, вы нежна и мила, но раз Гоар сказала», «Не ищите на Алсу «темные пятна», она прекрасна», «Я считаю, что это как раз эмоциональный момент и очень понятный», — рассуждали блогеры.
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Ольга Енгалычева