Анна Седокова опубликовала переписки Яниса Тиммы о выплатах сыну

18 августа 2026, 10:01

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Певица Анна Седокова поделилась в своих соцсетях фрагментами личных сообщений, которые она приписывает покойному баскетболисту Янису Тимме. В публикациях фигурируют его бывшая супруга Сана, отец Райтис и сын Кристиан.





Судя по обнародованным сообщениям, за три года спортсмен перечислил на содержание ребёнка около 700 тысяч евро. В одном из диалогов Тимма утверждает, что выплаты сильно повлияли на его финансовое состояние.



По версии Седоковой, после появления денежных трудностей Сана согласилась уменьшить ежемесячную сумму с 5 тысяч до 3 тысяч евро. В опубликованной переписке баскетболист жалуется отцу на конфликт с экс-супругой и пишет, что хочет чаще общаться с сыном.





«За три года она получила от меня около 700 тысяч евро, и ей всё равно недостаточно. Это разрушает меня. Она борется за деньги, а я — за Кристианса», — говорится в сообщении, адресованном Райтису Тимме.