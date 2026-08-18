Анна Седокова опубликовала переписки Яниса Тиммы о выплатах сыну
Певица Анна Седокова поделилась в своих соцсетях фрагментами личных сообщений, которые она приписывает покойному баскетболисту Янису Тимме. В публикациях фигурируют его бывшая супруга Сана, отец Райтис и сын Кристиан.
Судя по обнародованным сообщениям, за три года спортсмен перечислил на содержание ребёнка около 700 тысяч евро. В одном из диалогов Тимма утверждает, что выплаты сильно повлияли на его финансовое состояние.
По версии Седоковой, после появления денежных трудностей Сана согласилась уменьшить ежемесячную сумму с 5 тысяч до 3 тысяч евро. В опубликованной переписке баскетболист жалуется отцу на конфликт с экс-супругой и пишет, что хочет чаще общаться с сыном.
«За три года она получила от меня около 700 тысяч евро, и ей всё равно недостаточно. Это разрушает меня. Она борется за деньги, а я — за Кристианса», — говорится в сообщении, адресованном Райтису Тимме.
Ещё один фрагмент касается отношений спортсмена с Седоковой. В нём автор текста заявляет, что певица и её сын Гектор поддерживали его в непростой период. Он призывает отца перестать обвинять близких и «начать с себя».
Певица опубликовала эти материалы после обвинений в том, что она якобы лишила Кристиана финансовой помощи со стороны отца. Сана и Райтис Тимма пока публично не комментировали появившиеся скриншоты.