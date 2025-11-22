Адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в мошенничестве с брачным договором

22 ноября 2025, 13:25

Семья Яниса Тиммы требует от Анны Седоковой вернуть имущество

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы — Маргарита Гаврилова — заявила, что певица Анна Седокова могла совершить мошенничество, используя брачный договор для распоряжения имуществом спортсмена.





В беседе с Super юрист пояснила, что документ служил формальным основанием для сделок с недвижимостью, но, по её словам, юридической силы в действительности не имел.



По версии Гавриловой, Седокова представляла брачный договор как действующий, чтобы продать имущество без согласия супруга. Она уточнила, что нотариус в США заверил только подписи сторон, но не содержание документа, поэтому сам договор не может считаться полноценным юридическим основанием.



В связи с этим семья Тиммы подала иск в суд, требуя отмены сделок и возврата половины стоимости реализованного имущества. Также готовится заявление в полицию по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Если вина певицы будет доказана, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.



По словам адвоката, сам Тимма до последнего был уверен, что брачный договор полностью лишил его прав на имущество.Гаврилова привела слова баскетболиста: перед приездом в Россию он заехал к матери в Латвию.





«Мама, я остался без всего, потому что Анна заключила брачный договор. Я его даже отменить не могу», — признался он ей.