«Общаешься только из-за денег»: Павел Мамаев обвинил дочь в корысти

22 ноября 2025, 12:37

Мамаев не хочет общаться с дочерью, считая, что ей от него нужны только деньги

Алана Мамаева с дочерью (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

У футболиста Павла Мамаева разгорелся новый семейный скандал — теперь обсуждение разгорелось вокруг его общения с дочерью Алисой.





Бывшая жена спортсмена, Алана Мамаева, опубликовала в своём Telegram-канале аудиосообщение, которое Павел отправил ребёнку после просьбы о финансовой помощи.



Напомним, ранее в реалити-шоу Мамаев уверял, что исправно выплачивает алименты и якобы не видится с дочерью только потому, что ему мешает бывшая супруга, которой «нечем больше привлекать внимание». Однако содержание опубликованных переписок рисует иную картину.



В аудиосообщении, адресованном Алисе, футболист эмоционально возмущается тем, что дочь выходит на связь исключительно, когда просит деньги или покупки.





«Скажи мне, пожалуйста, а ты будешь со мной общаться только когда мне надо будет что-то тебе покупать или деньги отправить? Ты не хочешь узнать, как у папы дела, как я себя чувствую, просто поговорить со мной? Такой формат общения меня вообще не устраивает», — заявил он.