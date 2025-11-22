Достижения.рф

«Ничто этого уже не изменит»: Мария Машкова призналась в любви Украине

Живущая в США актриса Мария Машкова высказалась в поддержку Украины
Актриса Мария Машкова в своём личном блоге написала о поддержке Украины.



Мария, известная по сериалу «Не родись красивой», отметила, что «всем сердцем» находится с гражданами этой страны.

Мария Машкова (Фото: Instagram* @masha_mashkova_official)
Машкова уже несколько лет живёт с семьёй в США. Актриса объяснила, что её супруг построил успешную карьеру за рубежом, и это стало причиной переезда. До начала специальной военной операции Машкова приезжала в Россию для съёмок, но позднее прекратила участие в российских проектах.

В конце сентября 2025 года актриса поблагодарила зрителей из России и Украины, которые увидели видеоверсию её спектакля «Надеждины». Она пообещала привезти live-версию постановки в эти страны.
Ольга Щелокова

