«Ничто этого уже не изменит»: Мария Машкова призналась в любви Украине
Актриса Мария Машкова в своём личном блоге написала о поддержке Украины.
Мария, известная по сериалу «Не родись красивой», отметила, что «всем сердцем» находится с гражданами этой страны.
Машкова уже несколько лет живёт с семьёй в США. Актриса объяснила, что её супруг построил успешную карьеру за рубежом, и это стало причиной переезда. До начала специальной военной операции Машкова приезжала в Россию для съёмок, но позднее прекратила участие в российских проектах.
В конце сентября 2025 года актриса поблагодарила зрителей из России и Украины, которые увидели видеоверсию её спектакля «Надеждины». Она пообещала привезти live-версию постановки в эти страны.
