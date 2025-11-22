«Эта ниша у нас не занята»: Xolidayboy готовит дорогой и амбициозный проект вне музыки

22 ноября 2025, 12:54

Xolidayboy собирается запустить собственный бизнес

Xolidayboy (Фото: Instagram* / @xoxolidayboy)

25-летний Xolidayboy, на пике популярности собравший два стадиона подряд, готовится покорять новую сферу — бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Музыкант заявил, что параллельно с музыкальной карьерой разрабатывает собственный проект.



Артист подчеркнул, что дуэтов у него пока нет не из-за отказов коллег, а потому, что он ещё не встретил исполнителя, с которым почувствовал бы «химическую» творческую связь. Однако сейчас Xolidayboy сосредоточен не только на музыке — ему хочется построить что-то масштабное за рамками сцены.



По словам певца, идея будущего бизнеса требует серьёзных вложений и усилий, а сама ниша в России пока свободна.





«Это очень труднореализуемая история, эта ниша не занята у нас в стране, это будет очень дорого мне стоить. Если это получится, это будет красиво. В созидательной сфере», — заявил он.