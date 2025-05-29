29 мая 2025, 11:55

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Анне Седоковой досудебную претензию, сообщила газета «Комсомольская правда».





Интересы семьи покойного баскетболиста теперь представляет Маргарита Гаврилова. Адвокат записала видеообращение, в котором опровергла слова певицы об отсутствии средств у спортсмена. Она перечислила недвижимость Тиммы и объявила о намерении отсудить у Седоковой больше 60 млн рублей.



Гаврилова направила представителям певицы досудебную претензию. Если в течение шести дней она не получит ответ, то обратится в суд.





«Осталось ждать еще шесть дней, но я в любом случае продолжаю собирать информацию. Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я, как человек, который почти 30 лет отработал в органах, вижу, что все не так однозначно и есть куда покопать», — отметила представитель семьи Тиммы.