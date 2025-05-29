Адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Анне Седоковой досудебную претензию
Адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Анне Седоковой досудебную претензию, сообщила газета «Комсомольская правда».
Интересы семьи покойного баскетболиста теперь представляет Маргарита Гаврилова. Адвокат записала видеообращение, в котором опровергла слова певицы об отсутствии средств у спортсмена. Она перечислила недвижимость Тиммы и объявила о намерении отсудить у Седоковой больше 60 млн рублей.
Гаврилова направила представителям певицы досудебную претензию. Если в течение шести дней она не получит ответ, то обратится в суд.
«Осталось ждать еще шесть дней, но я в любом случае продолжаю собирать информацию. Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я, как человек, который почти 30 лет отработал в органах, вижу, что все не так однозначно и есть куда покопать», — отметила представитель семьи Тиммы.
Адвокат полагает, что баскетболиста довели до суицида. Помимо прочего, Гаврилова рассказала об имеющейся переписке, содержание которой пока не может раскрыть.
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