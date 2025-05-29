«Высматриваю блондинок»: сын Ирины Дубцовой ищет новую девушку после недавнего разрыва
Сын Дубцовой «высматривает блондинок» после недавнего расставания с бывшей
Несмотря на слухи о помолвке, пару месяцев назад Артем Черницын и Тоня Худякова разошлись и не на самой хорошей ноте. Причиной расставания послужил серьезный конфликт. Об этом сообщает Starhit, ссылаясь на источник в окружении пары.
«Сильно разругались. <…> Что там у них случилось, знают только они, но ребята — очень разные. Тоня хорошо учится, у нее есть планы на будущее. Артем же пока в силу возраста не такой серьезный», — пояснил собеседник издания.Недавно сын Ирины Дубцовой намекнул на поиски новой пассии, опубликовав фотографию с подписью: «Высматриваю блондинок». В ответ на гневные комментарии фанаток он уточнил, что «брюнеток тоже любит».
В публикации отмечается, что экс-возлюбленная так же не сильно переживает из-за разрыва, вернувшись к бывшему парню. С ним она встречалась два года назад. Правда, личность молодого человека пока держит в секрете.
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